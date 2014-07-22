《中国报摘》--其他报纸重要消息7月22日

**上海证券报**

--沪深交易所上周末向券商下发了修订融资融券交易实施细则的征求意见稿。其中，投资者最为关注的期限放宽也在列，拟放宽至18个月。

--渤海租赁 今日公告称，全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司于7月16日与空中客车公司签署关于70架A320NEO系列飞机的采购协议，采购金额约77.57亿美元。公司股票7月22日复牌。

**证券时报**

--日前4家上市险企先后发布上半年保费收入数据，这4家公司保费收入同比共增长10.94%，整体延续此前增长态势。其中，唯独中国人寿 “逆势”微降，引起市场关注。

**第一财经日报**

--从接近监管层的消息人士处获悉，上海银监局近期已对异地房地产授信进行风险提示，“建议辖内商业银行持续关注存量异地房地产项目的资金链状况，加强风险监测和防范，并审慎介入新增异地房地产项目”。

**金融时报**

--中国银监会副主席阎庆民撰文认为，不良贷款的形成严重制约银行对实体经济支持的有效性和持续性，为此银行业金融机构应进一步加快核销不良贷款，包括加快批量、打包转让不良贷款的步伐，积极主动与资产转让市场买方沟通协调，提高不良贷款处置的规模和效率等。（完）