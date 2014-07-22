港报社评：藉马航压普京，美欧施力要巧--经济日报7月22日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
马航客机在乌克兰被击落，对金融市场冲击渐减。俄罗斯的事故责任呼之欲出，就看美欧能否把握契机，迫普京签城下之盟减乌国战火。惟美欧莫过分心红迫虎跳墙，反添全球风险。 马航MH17客机上周四在乌国东部坠毁后，一度惹金融市场惊恐，惟事件冲击已渐被消化，但仍有意见指不宜过早乐观，莫低估其后续风险。 事实上，俄国在今次惨剧中的责任已呼之欲出，除因事发地点是亲俄武装分子的活跃乌东地区，更因被疑肇事的俄制导弹精密复杂，非一般乌合之众能操作，俄国近日言词闪烁，故她纵非主嫌，亦难逃帮凶重责。俄罗斯闯出大祸，在乌国牌局中处于下风，美欧若能把握契机，那乌国近半年几陷内战的乱局，或有望见曙光。 美欧能否反将普京一军，关键在于能否把握好契机、拿捏好分寸，既在外交层面施压，增加普京须向国际交代的压力；亦加强经贸制裁，令俄罗斯知痛，迫其在乌国问题上让步，免俄国遭国际孤立。
俄罗斯在今次马航惨剧中虽明显蚀章，惟后续发展还看美欧能否精准地对俄施压，既施压有力而又不用力过猛。美欧若能把握好分寸，迫普京在乌国退让，那持续近半年的乌国内部战火，就有机会稍事平息，令全球地缘风险稍纾。 惟乌克兰已成为美欧与俄国两大阵营对峙的最前，无法摆脱成大国磨心的噩运，就算当地军事内战稍纾、面上的拳来脚往稍减，但美欧俄的暗战、冷战却难善罢，乌国自难获真正安宁，成最大输家。 (A09)
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