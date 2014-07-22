港报社评：认清政改风浪的深层暗涌--星岛日报7月22日

香港政制发展进入关键阶段，各方政治角力白热化之际，网上爆出有关传媒老板黎智英继续担当泛民主派的重要金主，以及他与前美国副国防部长沃夫维兹同赴缅甸投资等资料，让人一窥政改风浪下的深层暗涌。 黎智英透过政治献金和手下传媒的力量，影响香港的民主发展路向，推动港人以激进手法来争取普选特首，众所周知。他向泛民政治组织和人物作出大额的政治捐献，早在几年前已经有所披露。 协助黎智英处理这些捐款的，是其得力助手Mark Simon。他曾是美国共和党香港支部主席，与美国右翼政客和前官员有密切接触，可以协助黎智英联系美国政界人物及传媒高层。 身兼中共中央港澳工作协调小组组长的全国人大常委会委员长张德江，今年3月在北京会晤港区人民代表时，已经表明香港的政制发展「不能损害国家主权、安全和发展利益」。 在中央严防外力干预的心态下，泛民中人寻求外国支持向中央施压促进香港民主，都难免受到中央抨击，以及削弱中央对香港泛民本已不多的信任。前政务司司长陈方安生和前民主党主席李柱铭，今春到美国在白宫获副总统拜登「路过」面见，上星期又到英国获副首相克莱格接见，寻求英美支持，在中央眼中，反而觉得他俩是西方势力的一枚棋子，加强中央为政改设防的心态。 港人能否一人一票选特首，所触及的政治形势，远比表面想像为复杂，大家看清楚政改涉及的深层次问题，有助避免走到极端，从而冷静商讨出能够落实的政改方案。 (A04)

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