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货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 09:17 BJT

修正-芝加哥期市：大豆期货连跌第四日，美国农业部上调作物优良率

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 530.50 0.50 +0.09% -1.39% 573.31 39

CBOT玉米 371.00 -1.00 -0.27% -4.07% 422.51 13

CBOT大豆 1067.75 -3.75 -0.35% -3.11% 1177.22 9

CBOT稻米 $12.98 $0.00 +0.00% -0.08% $13.48 26

美国原油 $104.55 -$0.04 -0.04% +1.38% $104.51 63

汇率

欧元/美元 $1.352 $0.000 -0.01% -0.03%

美元/澳元 0.936 -0.003 -0.29% +0.11%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王兴亚；审校 于春红)
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