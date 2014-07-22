修正-芝加哥期市：大豆期货连跌第四日，美国农业部上调作物优良率

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 530.50 0.50 +0.09% -1.39% 573.31 39
CBOT玉米 371.00 -1.00 -0.27% -4.07% 422.51 13
CBOT大豆 1067.75 -3.75 -0.35% -3.11% 1177.22 9
CBOT稻米 $12.98 $0.00 +0.00% -0.08% $13.48 26
美国原油 $104.55 -$0.04 -0.04% +1.38% $104.51 63
汇率
欧元/美元 $1.352 $0.000 -0.01% -0.03%
美元/澳元 0.936 -0.003 -0.29% +0.11%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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