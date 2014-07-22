中国食品：星巴克称仅有一家供应商一款产品原料源于上海福喜，并已下架

路透上海7月22日 - 卷入上海福喜涉嫌过期原料事件的外资食品巨头之一，星巴克 中国周一稍晚表示，仅有一家供应商的一款产品中的鸡肉原料来源于福喜，目前已全部下架。

星巴克中国官方网站称，“我们确认，星巴克中国没有和上海福喜食品有限公司及福喜在中国的任何其他公司有直接的业务往来。”

官网提及的产品名称为“鸡肉苹果酱帕尼尼”，在包括陕西、河南、四川、重庆、湖南、广西等部分地区门店销售，目前已全部下架。

包括麦当劳 和肯德基等多个快餐品牌的指定供应商上海福喜食品有限公司周日晚间被曝光，其涉嫌使用过期原料生产加工食品等。目前福喜已被查封，麦当劳和肯德基等纷纷表示，停用上海福喜提供的所有肉类食品原料。

中国国家食品药品监督管理总局已部署安排对该事件进行全面调查处理，要求对福喜食品立即采取控制措施。

上海电视台周日晚间的调查节目指出，作为多家快餐巨头的供应商，上海福喜的生产现场却令人堪忧，落地的牛肉饼、鸡腿等捡拾后重新放回生产线，各种过期原料随意添加，拣出的次品混入正品生产线、臭肉重新加工成小牛排。