中港个股：紫金矿业料上半年净利同比微增，矿产品量升缓解价跌影响

路透香港7月22日 - 中国黄金开采商--紫金矿业 称，预计今年上半年净利同比增长1.32%，因提高矿产品产销量弥补了部分金属价格下跌影响。

紫金矿业周一晚间在联交所一份声明中称，预计今年1-6月净利为11.13亿元人民币，上年同期为10.98亿元；同期营业收入按年下降7.7%至239.86亿元。每股基本收益0.051元，每股净资产1.253元。

公司表示，上半年黄金、铜等金属平均价格同比较大幅度下降，矿山产金、矿山产铜价格分别跌逾14%及12%。主体矿山紫金山金铜矿因加大低品位矿石资源综合利用导致克金成本上升，而资源税负增加、人工成本上升、安全环保投入加以及矿山入选品位下降等导致产品成本上升。这些因素拖累利润总额下降10%。

不过净利略有增长，紫金表示，“本公司通过提高矿产品产销量，部分弥补了金属价格下跌导致的产品毛利率下降。”公司并称，去年10月发行中期票据降低资金成本，加上主要冶炼企业的亏损同比大幅减少。

紫金H股周一收报1.78港元，过去一个月累计升1.7%。其A股收报2.13元人民币。（完）

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