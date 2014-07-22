港报社评：政改若有诚意达共识，须兼听不同意见诉求--明报7月22日

中央港澳协调工作小组组长、全国人大常委会委员长张德江南下深圳，连续3日分别与特首梁振英和香港各界人士会晤，从各方透露的信息，张德江就全国人大常委会下月底就政改具体框架拍板前，进行调查研究和披露中央基本倾向，张德江此行对整合建制阵营，会起到一定作用，也为日后特区政府提出的方案作铺垫。

张德江南下深圳只与建制派互动较早前，国务院新闻办发表的《「一国两制」在香港特别行政区的实践》白皮书，由于对治港权力的表述与过去不同，在社会上引起关注，不少人对香港前景产生疑虑，张德江与各方会晤时，重申一国两制、港人治港、高度自治的特殊方针不变，相信可以稍为淡化白皮书的消极影响。不过，张德江为白皮书解画是其次，此行重点在政改。

今年4月，立法会议员上海行之后，中联办主任张晓明曾经表示约见无同行的其他议员，但是基于种种原因，进展极其有限，民主党、公民党与工党等泛民主要政团议员，都未与张晓明会晤。我们认为双方都要争取时间，在全国人大常委会拍板之前会晤，实质讨论政改，尝试使常委会的决定，就实现有真正选择的特首普选，在特区政府提出具体方案时，仍有讨论空间。现阶段，各方都要兼听并易地而处，特别是中央若停留在只听自己友意见的阶段，结果只会是拉倒普选，香港极可能付出沉重代价，这是中央与泛民都要极力避免出现的结果。（A03）

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