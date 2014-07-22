港报社评：坚持依法普选加强沟通互动--文汇报7月22日

政务司司长林郑月娥再次到立法会解释政改谘询报告，一些反对派议员仍然纠缠「公民提名」一类违反基本法的议题，令人失望。愈接近普选，讨论越具实质性。各方需要在坚守依法办事底线的前提下加强沟通，收窄分歧。反对派应积极回应中央落实普选的诚意和善意，放弃「公民提名」的无谓争拗，回到基本法的轨道，与中央官员、特区政府和社会各界沟通互动，在基本法和人大决定基础上寻求共识，如期落实普选。

基本法第45条已明确规定提名权只授予提名委员会，但反对派仍然要求架空提名委员会的所谓「公民提名」。确保提名委员会的实质提名权， 才能选出爱国爱港的特首候选人， 防范特首成为外部势力的代理人，将香港变成反中乱港的基地。反对派企图以「公民提名」突破基本法的规定，是不会得逞的。

全港500万选民一人一票选出特首，是香港民主政制质的飞跃，也是香港市民和中央的共同期望。早前立法会议员访问上海之后，中联办主任张晓明主动约见反对派议员，但却遭到百般推托，进展极不顺利。如今政改首步曲已经启动，亟需各方共同努力，特别是在立法会内扮演关键少数的反对派议员，更需要顺应民意，积极回应中央落实普选的诚意和善意，与中央官员、特区政府和社会各界沟通互动，在基本法和人大决定基础上寻求共识，如期落实普选，莫让广大市民失望。（A04）

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