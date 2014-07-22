中国汇市：人民币兑美元开盘报6.2078元，上日收报6.2089元

中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，一季度向好经济数据影响不大
路透上海4月17日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小跌。交易员称，虽然中间价依旧小幅过滤，彰显淡化贬值预期意图，但客盘仍略偏购汇，大行则适度提供美元流动性，确保市场价不会低中间价太多，避免大幅拉低下日中间价，形成贬值循环，短期汇价料仍无明显方向。
路透上海7月22日 - 中国人民币兑美元 周二开盘报6.2078元，上日收报6.2089元。具体如下：
开盘价 中间价 上日询价系统最后一笔成交价
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6.2078 6.1544 6.2089
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透上海4月17日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小跌。交易员称，虽然中间价依旧小幅过滤，彰显淡化贬值预期意图，但客盘仍略偏购汇，大行则适度提供美元流动性，确保市场价不会低中间价太多，避免大幅拉低下日中间价，形成贬值循环，短期汇价料仍无明显方向。
路透上海4月17日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.07%至93.12；SDR篮子指数微跌至95.22，BIS篮子指数微跌至94.05 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.80%，SDR篮子指数跌0.30%，BIS指数跌2.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8785 -45 欧元 7.3025 78 日圆 6.3491 -355 港元 0.8849 -6 英镑
路透上海4月17日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(14日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.04%至93.18，较2014年底则仍下跌6.82%。