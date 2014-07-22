美国个股：苹果要求供应商最多生产8,000万部大屏iPhone 6--WJS

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透7月21日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士报导，苹果 已要求供应商年底前生产7,000万至8,000万部即将上市的大屏iPhone 6，这是有史以来iPhone最大规模的起始产量。
知情人士告诉华尔街日报，iPhone 6的起始订单规模料远高于去年的iPhone 5S和5C，当时为5,000万至6,000万部。iPhone 6有两款屏幕尺寸供选择，分别为4.7英寸和5.5英寸。
该报导没有指明供应商是谁。
两种尺寸的iPhone 6屏幕均比现有iPhone 5S和5C的屏幕要大。
这些知情人士称，iPhone 6料将带有金属外壳，与iPhone 5S相仿，机身可能有多款颜色供选择。
消息人士3月曾对路透表示，两种尺寸的iPhone 6均料将使用内嵌式触屏技术，iPhone 5已在使用该技术。
一位消息人士当时对路透表示，对于屏幕为5.5英寸的手机，使用内嵌式触屏技术可能有些困难。
知情人士周一对华尔街日报称，考虑到手机屏幕的故障率较高，苹果已要求元件生产商为最多生产1.2亿部iPhone 6做好准备。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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