台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透台北7月22日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期金额为1,837.7亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行4,266.8亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为负113亿台币，累计超额准备为负2,715亿台币、加计前期1%的超额准备为负1,735亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。