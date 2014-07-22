《焦点》内部人士担心中国政府专注稳经济，会延误改革进程

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
**为改革争取更大空间**
国务院总理李克强上周表示，“只要我们的发展有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在，增速比7.5%高一点或低一点，都是可以接受的。”比起稍早时强调该水平为最低增长率，他的语气有所缓和。
分析师认为，李总理的讲话暗示，政府对经济形势更加放心，准备着手推进改革。
一些政府方面的经济专家曾暗示，政府可能把2015年经济成长目标下调至7%左右，以便为实行体制改革争取更多空间。
今年实施的改革工作包括简化办事手续、行政放权、企业税费减免、对私营企业开放部分受保护行业以及上海金融改革试点计划。
“政府的刺激政策做的是够足的，但是我们激发经济内生活力的改革措施没跟上，”中国社科院高级经济学家张斌表示。
央行行长周小川承诺在两年内放开利率，但分析师表示需要谨慎，因为这样做可能导致借款成本升高。
国务院最近批准了财政改革计划细则，该计划对降低地方政府大量举债需求至关重要。
中国政府批准六家国有企业作为改革试点，以便让民间资本在国有资本为主导的产业中发挥更大作用。
“一夜之间就想有大的改变，我觉得这种想法不太现实，”浙江一家民营电子设备生产企业的高管表示，“毕竟，我们的经济结构中还有这么多矛盾和问题亟待解决，而这不能一蹴而就。”这位企业高管不希望具名。
中国经济、贸易和生产相关图表： link.reuters.com/fut96s
(完)
(编译 王丽鑫/许娜/郑茵 审校 张涛/屈桂娟/徐文焰)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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