《香港报摘》--其他报纸重要消息7月22日

*明报：

--恒生国企指数 由年初至今累计下跌4.3%，花旗银行环球个人银行服务投资策略及研究部主管张敏华认为，随着中国内地经济回稳，有望带动中资企业盈利上升，预料下半年国企指数有机会跑赢大市。

*星岛日报：

--渣打 将6个月人民币定期存款息率由3厘升至3.2厘，接近胀挂钩债券（iBond）平均回报率，藉此为客户提供另类选择。

--云游控股 发出盈警后，投行瑞信将云游的目标价由53港元至26港元。

*苹果日报：

--配合沪港通的推出，香港财资市场公会（TMA）曾经讨论加设收市后离岸人民币即期定盘价（CNH Fixing），但由于不少同业对额外增加一个外滙定盘价持保留态度，认为要加重合规核算负担，却未能直接受惠，故初步建议已经搁置。

*东方日报：

--连续三年称冠按揭市场的中银香港 为保龙头地位，调配分行人手重整成一队逾80人的零售授信专队（MMT），主攻按揭业务。

--绿地香港 母公司绿地集团董事长张玉良表示，集团将加快海外拓展步伐，现已成功进入澳洲、美国、加拿大及英国等九国共十二个城市，今年销售收入将超过200亿元人民币，明年预计将超过400亿元。

*文汇报：

--本港6月私人楼宇平均尺租（以建筑面积计算）首次突破24港元水平，创有纪录以来新高。市场人士分析指，临近暑假租赁旺季，学生及家长对租屋需求增加，刺激租务市场活跃，推动租金上扬。

*大公报：

--周一首日挂牌的中国园景设计商博大绿泽 行政总裁吴正平表示，短期内集团计划集中扩大于地级市以上城市的业务，暂时没有海外发展计划，客户群仍将会以政府及国企为主。

--中电信 旗下天翼阅读文化传播获得新华网、凤凰传媒以中文在线三大战略投资者共投资1.39亿元人民币，入股天翼阅读扩大后20.7%股权，各方将投入各自优势资源，在渠道推广、市场营销、版权运营和企业管理等方面为天翼阅读提供支持，并推动各方所属企业与天翼阅读协同发展。（完）

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