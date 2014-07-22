金属期市：伦敦期锌触及近三年高点，期铝接近16个月高位

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
投资人也在缓慢回到商品市场，受到全球经济成长增强和附属板块波动性增加所吸引，最典型的是目前投资资金从谷物市场流入工业金属。
政策内部人士担心，聚焦刺激措施以实现政府成长目标，可能会让中国雄心勃勃的改革计划搁置一旁。
由于交易所库存逐渐减少，铝价正价差(远期升水)已跌至18个月低点。
国际铜业研究组织(ICSG)在最新月报中称，全球精炼铜市场4月供应短缺18.3万吨，3月为短缺8.4万吨。
分析师已经更为看多锌价，将2014年锌价预估上调至每吨2,115.70美元，较前次预估高出3%。(完)
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(编译 石冠兰/王兴亚；审校 李爽/白云)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
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