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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 09:33 BJT

金属期市：伦敦期锌触及近三年高点，期铝接近16个月高位

投资人也在缓慢回到商品市场，受到全球经济成长增强和附属板块波动性增加所吸引，最典型的是目前投资资金从谷物市场流入工业金属。

政策内部人士担心，聚焦刺激措施以实现政府成长目标，可能会让中国雄心勃勃的改革计划搁置一旁。

由于交易所库存逐渐减少，铝价正价差(远期升水)已跌至18个月低点。

国际铜业研究组织(ICSG)在最新月报中称，全球精炼铜市场4月供应短缺18.3万吨，3月为短缺8.4万吨。

分析师已经更为看多锌价，将2014年锌价预估上调至每吨2,115.70美元，较前次预估高出3%。(完)

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(编译 石冠兰/王兴亚；审校 李爽/白云)
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