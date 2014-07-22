永安期货：中国股指期货量能萎缩，净空持仓小幅增加

以下内容节选自7月22日的《期货日报》：

周一，股指期货振荡收阴。近期股指期货市场资金离场迹象明显，期指四个合约的总持仓量持续下降，由上月最高持仓181614手下降至上周五的150327手，降幅达17.22%。周一期指总持仓量有所恢复，增加4559手至154886手，但成交量大幅减少267527手至470894手。

主力合约方面，IF1408在IF1407合约交割后的首个交易日成交量为442089手，持仓量为92679手，成交持仓比为4.77。从历史数据来看，2013年6月至今，首个交易日主力合约平均成交量为737251手，平均持仓为86828手，成交持仓比为8.87。从首个交易日的情况来看，主力合约交投并不活跃。与上月相比，多空资金进场意愿不强。

主力持仓方面，前20名主力席位在期指总净空单从上月高点30998手下降至23705手。主力席位多单减持幅度为9%，空单减持幅度为11%。显然在资金撤离过程中，空方更为主动。这虽然有助于缓解后市期指上行的压力，但主力多头不积极上攻的局面也很难使期指形成突破。主力IF1408合约前20名主力多空均小幅增持，分别为2887手和3305手，净空持仓小幅增加。但远月合约IF1409和IF1412净空持仓分别减少407手和97手，主力远月合约净空持仓占比为48%。整体看，交割后多空双方均稳步布局，主力相对看好远月合约。(完)

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