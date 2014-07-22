更新版1-中国公开市场：央行暂停正回购操作,或为缓解新股发行冲击

* 央行公开市场时隔一个月后再暂停正回购操作

* 资金面在缴税和新股申购影响下面临考验

* 暂停操作或仅为应对新股冲击临时性之举

* 短期政策观察期，公开市场操作有望继续暂停 (新增更多评论)

路透上海7月22日 - 中国央行公开市场周二未进行任何操作，时隔近一个月后，正回购操作再次暂停。市场人士表示，月中财税缴款对流动性抽离效应仍存，而本周还将迎来密集新股发行，资金面再临严峻考验，央行公开市场顺势而为暂停操作，呵护缓解资金压力意图明显。

他们并表示，不排除央行正回购暂停仅为应对新股时点冲击的临时性之举，当前货币政策仍旧维持稳健中性的基调，短时期内大幅宽松的可能性不大，预计周四仍不进行操作的概率较大。

业内人士透露，央行公开市场今日正回购操作暂停；上次正回购暂停操作则是在面临年中资金面压力的6月26日。

"(暂停操作)正常，资金紧了，而且本来到期量就少，下周弄不好又要重启了，“华南一银行交易员表示。

面对货币市场资金紧张势头，昨日有市场传言央行可能祭出逆回购操作，对此，上海另一券商分析师表示，打新毕竟是时点冲击，如果央行认为之后资金面会平复，也有可能不放钱。

近日，银行间市场资金供给总体仍不宽裕；缴税仍有一定影响但将渐趋弱化，不过密集的新股IPO将于本周中袭来，资金面近期面临考验。根据已公布信息，周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。

据路透计算，本周公开市场仅有180亿元正回购周二到期，而无央票到期。

**周四有望继续暂停操作**

早间正回购暂停操作之后，现券和利率互换市场反应明显，市场情绪一度暂偏乐观，三年期金融债一度下行近5bp(基点)，IRS也一度应声下跌约6bp(基点)。

华中一券商交易员称，“不操作符合预期，资金这么紧，利率互换刷的一下就下来了。”

南京证券固定收益分析师杨浩认为，暂停正回购操作算是一个偏利好的信号，但是只有启动逆回购才算稳定预期，因为到期资金已经不够用了，现在公开市场没有到期，没有外汇占款补充，公开市场不作为是满足不了当前融资需求的。

他并认为，七八月份可能为上半年政策效果观察期，如果央行启动逆回购，压低货币市场利率，自然是好的；不过，短期资金面和央行货币政策态度如何，就看这周货币利率走势跟央行动作了。

"央行应该不会那么激进，很快就出逆回购吧，周四可能还是不操作，"上海一银行交易员表示，毕竟周四还有国库现金投放，未来倒是不排除出手逆回购操作的可能性。

财政部周一公告称，将于周四(24日)进行今年第八期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，存款期限三个月，计划存款量500亿元人民币。

央行上周连续第10周净投放，但净投放规模较此前两周明显缩量；随着微刺激组合拳的见效，经济基本面已向好，但由于广义货币供应量M2等金融数据增长较猛，货币政策在总量调控上面临一定压力。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起转向正回购，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。但自4月下半月起，即只有28天期正回购，期间仅在6月26日暂停过一次例行操作。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 180

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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