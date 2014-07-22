期货日报：中国棉花价格已接近底部，政策拐点或再次出现

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
以下内容节选自7月22日的《期货日报》：
年初受政府决定今年在新疆棉花产区实施目标价格政策影响，国内棉市出现了“政策拐点”，郑棉期价振荡下行，其中主力1501合约期价从1月下旬至7月上旬累计下跌2500元/吨左右。不过，由于涉及面很广，棉花目标价格政策实施细则一直没有公布，对内地棉花产业链的“影响”也一直没有得到明显体现。
时至今日，今年新棉即将上市，目标价格政策实施细则已到了最后的公布时间，加之内地和新疆棉花产区的植棉面积、预期产量受政策影响出现了较大变化，以及棉花下游产业等市场格局也变动明显，多位分析师表达了国内棉价或已接近底部的观点，这意味着国内棉市的“政策拐点”或再次出现。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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