弘业期货：沪铜近远合约期价快速缩小，铜价承压回落

以下内容节选自7月22日的《期货日报》：

受现货升水回落以及地缘政治因素影响，近期内外盘铜价出现振荡回落走势，并且上周均收在60周均线之下，短期强势氛围有所转变。随着铜现货价格大幅回落，期货市场近远合约期价差快速缩小，本月现货合约在换月时，没有出现类似前几个月的高升水，而是呈平水状态，由现货推动的反弹或已结束。如果内外盘现货不能在短期内再次走强的话，那么铜价继续振荡回落的可能性较大。

在中国经济增速放缓和消费疲软的背景下，远期价格大涨的可能性较小，对于缺少现货支撑的铜价来说，振荡回落的可能性较大。建议保持空头思路操作，上方压力在60周均线、50000元/吨附近。(完)

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