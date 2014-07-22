宝城期货：沪钢走势掉头直下，钢铁行业仍面临产能过剩顽疾

以下内容节选自7月22日的《期货日报》：

尽管二季度GDP同比增幅升至7.5%，但是房地产和粗钢产量数据再度打击钢市信心，从而促使沪钢再度走弱。钢市供强需弱的矛盾依然存在，加上铁矿石难以企稳，沪钢弱势格局仍将延续。

房地产市场最新数据再度让市场盼涨的信心受挫。上半年房地产开发投资同比增长14.1%，增速较一季度回落2.7个百分点，房屋新开工面积同比下降16.4%；房地产开发企业土地购置面积14807万平方米，同比下降5.8%。

粗钢产量数据创纪录同样打压了钢市信心。受益于上游原材料走弱，钢厂盈利状况持续向好，沿海部分钢厂吨钢利润甚至高达350—400元。在利润驱使下，钢厂不断提高开工率，粗钢产量明显增加。在当前生产利润较高的情况下，钢厂减产动力明显不足，钢市供给压力继续增加。钢铁行业仍然面临产能过剩顽疾，钢价易跌难涨。(完)

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