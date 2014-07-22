日本已公布经济指标--2014/7/22

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.6% r +0.1% r 8月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +2.8% +2.8% 7月24日 +2.7% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +3.4% +3.2% 7月24日 +3.3% 工业生产(m/m) 5月 +0.7% r -2.8% r 7月29日 -- 失业率 5月 3.5% @ 3.6% @ 7月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 5月 逆差9,090 逆差8,089 7月23日 逆差6,429 所有家庭实质支出(y/y) 5月 -8.0% -4.6% 7月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。