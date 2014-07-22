经易期货：沪胶探底过程尚未结束，台风只能短暂影响天胶价格

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
以下内容节选自7月22日的《期货日报》：
上周，在超强台风袭击海南、原油价格反弹以及现货市场价格止跌等利好刺激下，沪胶出现小幅反弹，但主力1501合约的反弹过程明显受制于60日均线的压制，上周五出现“阴包阳”的快速回落。本周一沪胶继续小幅走弱，台风只能短暂影响天然橡胶价格，沪胶探底进程仍未结束。
超强台风“威马逊”登陆海南影响天然橡胶生产，对天然橡胶价格构成短期利多影响，但从沪胶走势的表现上看，遇利多因素不上涨显示市场仍处在弱势探底进程中。加之国内出台收缩公车消费方案，对汽车消费将构成滞后的利空影响。同时，美国对进口中国轮胎双反调查，也是中长期的潜在利空。每年的夏季是天然橡胶的季节性供应高峰期，沪胶在供应压力下延续振荡探底的机会更大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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