经易期货：沪胶探底过程尚未结束，台风只能短暂影响天胶价格

上周，在超强台风袭击海南、原油价格反弹以及现货市场价格止跌等利好刺激下，沪胶出现小幅反弹，但主力1501合约的反弹过程明显受制于60日均线的压制，上周五出现“阴包阳”的快速回落。本周一沪胶继续小幅走弱，台风只能短暂影响天然橡胶价格，沪胶探底进程仍未结束。

超强台风“威马逊”登陆海南影响天然橡胶生产，对天然橡胶价格构成短期利多影响，但从沪胶走势的表现上看，遇利多因素不上涨显示市场仍处在弱势探底进程中。加之国内出台收缩公车消费方案，对汽车消费将构成滞后的利空影响。同时，美国对进口中国轮胎双反调查，也是中长期的潜在利空。每年的夏季是天然橡胶的季节性供应高峰期，沪胶在供应压力下延续振荡探底的机会更大。(完)