期货日报：大连豆粕中期下行趋势难改，需求不容乐观

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
以下内容节选自7月22日的《期货日报》：
USDA公布7月供需报告之后,美豆期价持续大幅下行。在美豆期价持续下跌的带动下，昨日收盘，豆粕1501合约报收于3193元/吨，较前一结算日下跌1.75%。当前美豆期价尚未完全反映美豆丰产预期，预计后期仍有下行空间。另外，短期国内豆粕现货压力仍存以及畜禽产能下降，豆粕需求不容乐观，因此豆粕中期下行趋势难以改变。
目前国内豆粕短期现货压力仍存，受畜禽产能下降影响，中期豆粕需求难言乐观。上周，下游需求企业有逢低补库行为，豆粕日成交量大幅增加，周中一度达到47万吨，这带动国内豆粕期价周初企稳反弹。然而进口大豆港口库存却依然处于历史高位，虽然油厂大豆和豆粕库存有所下降，但同时未执行合同也有所下滑，且其中含有大量的远月基差合同，难以缓解近期现货压力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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