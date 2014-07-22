欧洲个股：巴克莱黑池交易活动锐减，之前遭欺诈指控

路透纽约/伦敦7月21日 - 巴克莱 的美国股票交易系统交投活动下降，之前纽约州检察长指控该银行误导客户，让高速交易员享有不公平优势。

周一数据显示，巴克莱所谓的“黑池”电子交易平台成交量在一周半内锐降79%。之前纽约州检察长Eric Schneiderman对该行提出指控。

华尔街自律监管机构--金融业监管局(FINRA)公布数据显示，6月30日当周，巴克莱旗下Barclays LX交易系统的股票交易规模锐降66%，之前在宣布对该行进行调查当周，成交减少37%。

业内消息人士称，爆出指控消息后，许多客户已经停止通过巴克莱的交易系统买卖股票，或者改变交易方式，比如不允许订单进入黑池，或者加大最小订单规模，以避开通常进行小规模交易的高速交易员。

6月30日当周，巴克莱黑池交易规模在美国排名第12，从两周前的第二名大幅下滑。

Schneiderman在6月25日的指控中称，巴克莱欺骗客户，让高频交易员享有不公平的优势，后者利用高级电脑系统和算法以毫秒的频率交易股票。

之前巴克莱向投资者承诺，他们会受到保护，免受“掠夺性交易员”的欺凌。但Schneiderman称，他有证据表明该银行营销材料作假，误导大型机构投资者，以扩大黑池，增加收入和奖金。 (完) (编译 李爽 审校 徐文焰)