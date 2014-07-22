路透调查：供应增长料使铜价今年承压，镍价涨幅可望冠居基本金属

分析师将2014年现货镍 价格预估较前次调查提高14%，至每吨17,913.80美元，因为市场一直担心印尼禁止矿石出口后，镍供应可能短缺。

现货镍价今年料将比去年上涨19%，在基本金属中涨幅最大。

印尼一名矿业部官员上周表示，两家公司在同意缴纳较高的税金之后，已经获准出口铁矿石、锌和铅。这说明印尼已经部分恢复了金属精矿的出口。