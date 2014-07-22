路透调查：供应增长料使铜价今年承压，镍价涨幅可望冠居基本金属

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
**镍价料劲升**
分析师将2014年现货镍 价格预估较前次调查提高14%，至每吨17,913.80美元，因为市场一直担心印尼禁止矿石出口后，镍供应可能短缺。
现货镍价今年料将比去年上涨19%，在基本金属中涨幅最大。
印尼一名矿业部官员上周表示，两家公司在同意缴纳较高的税金之后，已经获准出口铁矿石、锌和铅。这说明印尼已经部分恢复了金属精矿的出口。
今年镍供应料将过剩4.2万吨，明年则料将短缺9.9万吨。
由于供应减少，分析师也更为看好现货锌 ，把2014年锌价预估上调至每吨2,115.70美元，较前次调查上升3%，较2013年价格上升11%。
“锌市场基本面...看起来比较有利，关停老旧矿山和需求上升预计将导致供应短缺，”澳洲国民银行的Glenn说。
现货铅 今年均价料为每吨2,158.50美元，较前次调查的预估下降1%，但较去年均价上涨1%。
现货锡 今年均价预期为每吨23,134.70美元，接近前次调查的预估值24,444.50美元，并较去年均价上涨4%。(完)
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