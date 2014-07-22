台湾股市：连两日收涨，短线料持续高档震荡

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透台北7月22日 - 台湾股市周二连两日收涨。分析师称，尽管美股上日收低，台股今日仍随亚股走强，而市场预期明日恐因中度台风--麦德姆(MATMO)袭台而休市，致量能不及千亿台币，料短线盘势可望持续高档震荡。
台湾加权股价指数 收高0.62%至9,499.36点；今日成交值 为947.25亿台币，上交易日修正后为921.21亿。
台新投顾协理黄文清说，“短线台股还是有机会挑战前高9,593点。”
他指出，市场预期明日可能因中台来袭而休市，量能略显不彰，不过短线台股仍可望维持高档震荡格局，只不过指数越逼近前高走势将更显震荡，本周台股主要区间暂看在9,499-9,593点。
此外，保德信投信认为，本周美股重点为科技股财报公布高峰，包括苹果 、微软 等科技龙头都将公布财报，其中又以苹果财报最受外界关注。尽管近期台股类股表现呈现电子股休息、而金融股相对亮眼趋势，但若苹果财报佳，可望激励台股续往上攻。台股筹码面仍稳定，技术面指数将于9,300-9,550点区间震荡。
亚洲股市周二触及三年高点，即便围绕乌克兰和加沙地带的担忧仍然挥之不去。日圆兑美元和欧元下跌。 本地时间13:47，MSCI明晟亚太地区(除日本)股指 涨0.66%，香港恒生指数 涨逾1%，中国股市沪综指 涨幅也达0.96%。(完)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。