台湾股市：连两日收涨，短线料持续高档震荡

路透台北7月22日 - 台湾股市周二连两日收涨。分析师称，尽管美股上日收低，台股今日仍随亚股走强，而市场预期明日恐因中度台风--麦德姆(MATMO)袭台而休市，致量能不及千亿台币，料短线盘势可望持续高档震荡。

台湾加权股价指数 收高0.62%至9,499.36点；今日成交值 为947.25亿台币，上交易日修正后为921.21亿。

台新投顾协理黄文清说，“短线台股还是有机会挑战前高9,593点。”

他指出，市场预期明日可能因中台来袭而休市，量能略显不彰，不过短线台股仍可望维持高档震荡格局，只不过指数越逼近前高走势将更显震荡，本周台股主要区间暂看在9,499-9,593点。

此外，保德信投信认为，本周美股重点为科技股财报公布高峰，包括苹果 、微软 等科技龙头都将公布财报，其中又以苹果财报最受外界关注。尽管近期台股类股表现呈现电子股休息、而金融股相对亮眼趋势，但若苹果财报佳，可望激励台股续往上攻。台股筹码面仍稳定，技术面指数将于9,300-9,550点区间震荡。