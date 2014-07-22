中国货币市场：主要回购利率震荡，正回购暂停稳人心但实质助益有限

路透上海7月22日 - 中国央行周二再次暂停公开市场正回购操作。与现券和新债的积极反应不同，银行间资金市场表现淡定，主要回购利率小幅震荡。交易员称，央行此举更有利于稳定心态，而实际资金供给没有因此明显改善，密集新股发行将至，流动性承压未减。

时隔近一个月后，央行公开市场正回购操作再次暂停。二级市场现券收益率因此震荡下行，国开行上午招标的三期新债，结果也大幅低于预期。

北京一银行交易员表示，早盘“资金还是有点紧张，正回购(暂停)从绝对量上改善有限，可能更多是心理上有点作用。”

他并指出，密集的新股发行马上开始。虽然新股冻结资金不会从总量上减少流动性，但不排除随后两日上午，大量资金在途，或导致市场波动加大。

最新的新股统计显示，周三(23日)和周四(24日)两天，为10家公司首次公开发行(IPO)的网上申购日。知名投行中金公司报告认为，本轮IPO预计冻结资金规模7,000-10,000亿元人民币。

华南一银行交易员补充说，大型银行中，仅有国开行出资意愿明确，但也仅能满足部分机构需求。当然，停止正回购虽然从量上助益不大，但作用至少聊胜于无。

与流动性有关的另一个消息是，财政部将于周四进行500亿元的国库现金定期存款招标，期限三个月。 此外，据路透计算，本周公开市场仅有180亿元正回购到期，无央票到期。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2766 3.3643 -8.77

七天 3.9355 3.8472 +8.83

14天 5.1757 5.0632 +11.25

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.7500 1.2000 +255.00

七天 5.0000 5.0050 -0.50

14天 5.0000 5.0500 -5.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4000 3.3100 +9.00

七天 3.8300 3.6700 +16.00

14天 5.2000 5.0000 +20.00

Shibor

其中:隔夜 3.2530 3.3180 -6.50

七天 3.8480 3.6940 +15.40

三个月 4.7465 4.7467 -0.02