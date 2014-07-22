《汇市简讯》美元/日圆仍获得良好买盘，但卖单随之出现带来压力

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
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* 美元/日圆守在101.50水准或略低，稍早自盘初的101.38升至101.51
* 该货币对仍获得良好买需，但上涨过程中卖盘出现，带来压力
* 另一个卖单密集区域为101.70-80，该区域上方挂有停止单
* 买兴来自进口商、投资者和海外账户
* 一目均衡转换线切入位101.42仍是关键(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 张若琪)
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