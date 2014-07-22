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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 10:08 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍获得良好买盘，但卖单随之出现带来压力

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* 美元/日圆守在101.50水准或略低，稍早自盘初的101.38升至101.51

* 该货币对仍获得良好买需，但上涨过程中卖盘出现，带来压力

* 另一个卖单密集区域为101.70-80，该区域上方挂有停止单

* 买兴来自进口商、投资者和海外账户

* 一目均衡转换线切入位101.42仍是关键(完)

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