印度矿业：印度不会限制铁矿石出口，对国内钢铁商供应仍充足--官员

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透新德里7月21日 - 印度政府部级官员Vishnu Deo Sai周一表示，尽管国内限制非法采矿，但印度不计划限制铁矿石出口。其并补充称，对国内钢铁厂商的原材料供应仍充足。
过去四年间，印度法院下令禁止非法采矿，使该国上一财年的铁矿石产出减少四分之一至1.52亿吨，印度之前为全球第三大铁矿石出口国，目前排名降至第十位。
但Vishnu Deo Sai表示，铁矿石产出仍足够满足国内钢铁厂商的需求。
这位部长对议员表示，3月31日止的一年间，印度铁矿石产出为4,800万吨，超过国内消费量。但出口仅为1,441万吨，因30%的关税和运费偏高使得印度铁矿石没有竞争力。
由于全球铁矿石.IO62-CNI=SI价格疲软，且国内产出下降，印度第三大钢铁厂商JSW Steel 本财年从加拿大、南非和澳洲进口了600万吨铁矿石。
印度新任总理莫迪在竞选期间批评前任政府允许出口铁矿石的同时进口钢铁，因此JSW和其他钢铁厂商一直寄望政府会出台限制铁矿石出口的措施。
印度钢铁产量在最近一个财年小增4%至8,100万吨。(完) (编译 李爽 审校 白云)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。