印度矿业：印度不会限制铁矿石出口，对国内钢铁商供应仍充足--官员

路透新德里7月21日 - 印度政府部级官员Vishnu Deo Sai周一表示，尽管国内限制非法采矿，但印度不计划限制铁矿石出口。其并补充称，对国内钢铁厂商的原材料供应仍充足。

过去四年间，印度法院下令禁止非法采矿，使该国上一财年的铁矿石产出减少四分之一至1.52亿吨，印度之前为全球第三大铁矿石出口国，目前排名降至第十位。

但Vishnu Deo Sai表示，铁矿石产出仍足够满足国内钢铁厂商的需求。

这位部长对议员表示，3月31日止的一年间，印度铁矿石产出为4,800万吨，超过国内消费量。但出口仅为1,441万吨，因30%的关税和运费偏高使得印度铁矿石没有竞争力。

由于全球铁矿石.IO62-CNI=SI价格疲软，且国内产出下降，印度第三大钢铁厂商JSW Steel 本财年从加拿大、南非和澳洲进口了600万吨铁矿石。

印度新任总理莫迪在竞选期间批评前任政府允许出口铁矿石的同时进口钢铁，因此JSW和其他钢铁厂商一直寄望政府会出台限制铁矿石出口的措施。