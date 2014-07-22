中国债市：中债登对金泰两期私募债暂停估值，因未及时支付本息报导

路透上海7月22日 - 中国中央国债登记结算公司周一稍晚表示，此前有媒体报导，湖州金泰科技股份有限公司所发两期私募债未按时支付本息，而发行人未予澄清，因此已无法掌握该事件的最新进展，即日起将暂停这两只债券的估值。

金泰科技于2012年在上海证券交易所非公开发行总额3,000万元人民币的中小企业私募债，即12金泰01和12金泰02，期限均为三年，其中附投资者转股选择权和不附加转股条款的各半。

中债收益率曲线和指数日评(21日)表示，“截至今日，发行人未对此事件进行澄清，鉴于中小企业私募债信息披露不透明且发行人的财务及评级等信息均无法从公开渠道获取，我们已经无法掌握该事件的最新进展，即日起中债将暂停这两只债券的估值。”

中债登对12金泰01 最后估值收益率为10.0466%，12金泰02 为11.8666%。

本地媒体21世纪经济报道周二引述一位从事固定收益投资的知情人士称，曾作为全国首批在上交所挂牌的中小企业私募债“12金泰01”、“12金泰02”近期宣布无法兑付本息，已处于实质性违约。

报导并称，金泰科技目前已陷入债务泥潭，除了债券违约，其涉及浙江稠州银行、中国银行等金融机构的借款合同也已出现纠纷，且还在浙江地区借入高成本的民间借贷。鉴于对金泰科技前景的不看好，“12金泰债”持有人已在行权期限内放弃转股。