新债招标：中国国开行三年和五年债结果均明显低于预期--业内人士

路透上海7月22日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的三年和五年期固息债，结果均明显低于预期。其中三年增发债中标收益率为4.8141%，五年期新发债中标利率4.92%，此前市场预测均值分别为4.88%和4.99%。

业内人士并透露，上述两期债的投标倍数依次为6.01倍和5.81倍。此外，国开行还有一期七年期增发债，于北京时间11:10结束招标，此前市场预测均值在5.22%。

国开行周一临时调整了今日新债发行计划，除取消一年期品种外，剩余三个期限的发行总额，也大幅调减至100亿元人民币。

另外，因银行间市场近日资金趋紧，中国央行公开市场今日正回购操作再次暂停。上次正回购暂停则是在面临年中资金面压力的6月26日。

今日招标的三期债，三年和七年为增发债，相应为今年第16期 和第14期 的增发品种，第19期为新发债，期限五年。债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年及七年期为0.10%。

具体发行条款如下：

第14、16期增发债及19期新发债

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发行上限 3/7年 30亿元；5年40亿元

期限/计息方式 3/5/7年固息

招标时间 3/5年：7月22日上午9:30-10:30

7年：7月22日上午9:30-11:10

招标方式 均为单一价格/利率(荷兰式)

缴款日 7月24日

起息日 3年：6月26日

5年：7月24日

7年：6月9日

分销期 7月23日-7月24日

上市日 7月30日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留