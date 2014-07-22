全球商品：从农产品转向工业金属，资金正朝大宗商品缓慢回流

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
**金属与谷物**
大宗商品内部不同类别的表现也大相径庭。工业金属最近表现超越谷物和能源，提供了交易机会。
涵盖六种基本金属的伦敦金属交易所(LME)指数 自3月以来上涨了12%，而道琼商品指数中的谷物分项指数 同期下跌22%。
Hemming表示，商品交易顾问(CTA)即管理期货基金一直在引领资金从谷物流向金属。
“当前确实是买入时机，”伦敦VTB Capital的大宗商品研究主管Wiktor Bielski说。
“如果回头看看上个世纪70、80以及90年代的周期，合适的买入时机以及基本金属最大涨幅通常出现周期的开始。甚至要好于牛市时期。”
然而，一些投资者担心，虽然基本金属有可能进一步上涨，但基于供应短缺预期的涨势过快，因为仍有大量库存有待消耗。
“就目前水准而言，我并不打算进一步追高。铜市的空头回补操作已经大体解除，并且最近看到中国铜库存再次增加，”Straetmans称。上周五公布的周度数据显示，上海期货交易所指定仓库的铜库存激增近30%。
Hemming赞同金属可能是未来几周价格出现回调的下一个商品类别。他指出，金属价格可能到了超越基本面的程度。(完) (编译 李婷仪/于春红/王兴亚；审校 高琦/许娜/艾茂林)
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