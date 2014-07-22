澳洲央行：全球范围内的量化宽松政策是否有效还很难说--央行总裁

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
但史蒂文斯表示，认为这种状态会永远持续，或者人民已经失去创新和投资的信心，这种看法太悲观。
“‘实体经济’中的动物精神未来某个时候肯定会改善，除非我们认为自己彻底失去了人类乐观主义倾向，”他说。
史蒂文斯表示，在这个问题上，20国集团(G20)目前推动的成长计划可能有助于恢复信心。
其中包括供应面改革，增加基础设施投资，以确保金融领域更加安全，并在自由贸易协议方面取得进展。(完)
(编译 徐文焰/朱晓军/李爽 审校 石冠兰/高琦/艾茂林)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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