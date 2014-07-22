澳洲央行：全球范围内的量化宽松政策是否有效还很难说--央行总裁

但史蒂文斯表示，认为这种状态会永远持续，或者人民已经失去创新和投资的信心，这种看法太悲观。

“‘实体经济’中的动物精神未来某个时候肯定会改善，除非我们认为自己彻底失去了人类乐观主义倾向，”他说。

史蒂文斯表示，在这个问题上，20国集团(G20)目前推动的成长计划可能有助于恢复信心。

其中包括供应面改革，增加基础设施投资，以确保金融领域更加安全，并在自由贸易协议方面取得进展。(完)