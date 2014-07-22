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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 10:24 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跟随亚洲股市走升，静待澳洲央行总裁讲话

0207GMT

* 尽管隔夜欧美市场表现低迷，但亚洲股市今日走高

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.4%，日经指数扬升0.97%

* 股市坚挺帮助支撑澳元/美元脱离0.9365下方的低点

* 市场静待澳洲央行总裁史蒂文斯定于0300GMT发表的讲话

* 史蒂文斯的讲话不太可能有新意

* 澳元/美元卖单在0.9400/10集结，所以上升空间可能有限。(完)

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