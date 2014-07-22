《路透晚报》--7月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》内部人士担心中国政府专注稳经济，会延误改革进程

内部人士担心，中国政府专注于刺激措施以实现经济增长目标，可能令其雄心勃勃的改革计划被搁置一旁。参与政策讨论的政府智囊消息人士称，在支持经济增长方面已经做得够多了，现在料会看到经济改革方面有所进展。

--《财经洞察》中国财税改革谨防欲速不达，可操作为成败关键

财税改革是中国本届政府的重头戏，要确保已获通过的改革方案顺利推进，不仅要增加财税改革方案的透明度，更要考虑微观层面执行改革方案的可操作性，尤其是改革进度是否与现实税收征管能力相匹配等。

--中国经济：可实现中高速增长新常态，但下半年下行压力仍较大--专家

原中国国家统计局局长李德水周二表示，中国经济完全可能实现全年预期目标，并能够实现中高速增长的新常态，不过下半年下行压力仍较大。

--专家观点：中国经济跨越期要保持一定增速，不应纠结于三驾马车比重

中国建设银行首席经济学家黄志凌撰文指出，中国在跨越中等收入陷阱过程中，经济增长不能过早失速；此外，不需要过度关注出口、投资、消费在经济增长中的比重，应该更加注重结构优化。

【金融】

--中国金融：部分地区房地产风险是不良贷款上升主因--银监会副主席

中国银监会副主席阎庆民称，部分地区房地产风险逐渐显现，加剧了金融和经济波动，是造成不良贷款上升的主要风险因素。

--中国金融：高盛等七家机构将入股华融资产管理--消息

消息人士对路透表示，高盛和美国华平投资集团等投资者接近达成收购中国华融资产管理至多20%股权的交易，金额约为20亿美元。其他投资者包括马来西亚国有投资机构Khazanah Nasional Bhd、中信集团、中金公司、复星集团和中粮集团。

--两岸金融：台湾银行业第二季大陆曝险1.6兆台币，占净值比重为0.62倍

台湾金融监督管理委员会周二公布，今年第二季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)6,061.7亿台币，占净值比重为0.62倍，较上季的0.65倍微降。

【固定收益】

--中国公开市场：央行暂停正回购操作,或为缓解新股发行冲击

中国央行公开市场周二未进行任何操作，时隔近一个月后，正回购操作再次暂停。市场人士表示，月中财税缴款对流动性抽离效应仍存，而本周还将迎来密集新股发行，资金面再临严峻考验，央行公开市场顺势而为暂停操作，呵护缓解资金压力意图明显。

--新债招标：正回购再停助中国国开行结果低企，缩量发行推高投标倍数

中国央行公开市场周二再次暂停正回购，极大抚慰现券市场信心，国开行上午招标的三期债，结果均大幅低于预期。而发债规模被调减近六成，则助投标倍数攀高。

--《中国新债预测》30年国债利率预测均值4.75%，现券转稳支撑略低于估值

中国财政部周三将跨市场招标发行30年期固息国债。路透调查显示，超长期国债流动性严重不足，新债定价多参考中债估值，或结合与10年国债利差推算。近日现券市场转稳，明日新债有望略低于估值水平，预测均值落在4.75%附近。

--中国债市：建议上市隔夜利率指数期货，加速健全基准曲线--中金所董事长

中国金融期货交易所董事长张慎峰周二撰文称，为培育基准收益率曲线，应对回购交易反映的市场真实利率进行指数化、期货化改造，上市隔夜利率指数期货，从而快速构建出一条最接近无风险利率的基准收益率曲线。

--中国债市：中债登对金泰两期私募债暂停估值，因未及时支付本息报导

中国中央国债登记结算公司周一稍晚表示，此前有媒体报导，湖州金泰科技股份有限公司所发两期私募债未按时支付本息，而发行人未予澄清，因此已无法掌握该事件的最新进展，即日起将暂停这两只债券的估值。

--中国货币市场：主要回购利率震荡，正回购暂停稳人心但实质助益有限

中国央行周二再次暂停公开市场正回购操作。与现券和新债的积极反应不同，银行间资金市场表现淡定，主要回购利率小幅震荡。交易员称，央行此举更有利于稳定心态，而实际资金供给没有因此明显改善，密集新股发行将至，流动性承压未减。

--中国债市动态：现券收益率震荡下行，因正回购暂停及新债结果偏低

中国银行间市场周二早盘现券收益率及IRS(利率互换)震荡下行。交易员表示，早盘初段因央行暂停正回购操作，激发交易盘买需，但随后机构趋于平静，收益率自低点反弹。

--中国债市：IRS先跌后升，正回购停发短暂刺激之后资金面忧虑再起

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周二先跌后升。交易员表示，央行正回购暂停一度刺激IRS短端品种早盘一路下行，但随后市场对本周新股申购抽紧资金面的忧虑再起，IRS掉头走升，基本收复一早跌幅。

【外汇】

--《焦点》汇率升值非预设前提，人民币国际化意在水到渠成

一直以来人民币汇率升值似乎想当然地被市场认为是人民币国际化的预设前提。不过随着今年以来汇率逆转走贬，这种观点已然发生动摇；而在上周末的一场人民币国际化论坛，有关人民币国际化的官方诠释，则清楚表明其乐见国际化水到渠成的态度。

--中国汇市：人民币即期收升，油盘购汇未现身令美元多头平仓结汇

中国人民币兑美元即期周二收升，中间价亦微幅上扬。早盘时市场有部分美元多头押注于午后油盘购汇出现，但在希望落空后平仓，带动结汇盘令人民币明显走升。短期方向仍不明显。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1%创一个半月最大单日涨幅，有色、汽车板块领涨

中国股市沪综指周二收升1%创一个半月最大单日涨幅，昨日LME三个月期铝收涨至16个月最高水平，刺激以铝业个股为首的有色金属板块大涨，新能源汽车板块亦升幅居前。分析师指出，今日市场人气有所回升，料短线继续反弹概率较大。

--中国证券：证交所拟修订融资融券交易规则，期限或延至18个月--报载

上海证券报周二报导，沪深交易所上周末向券商下发了修订融资融券交易实施细则的征求意见稿。其中，投资者最为关注的融资融券期限放宽也在列，两融合约期限有机会展期至18个月。

--《焦点》百胜和麦当劳因食品安全问题向中国消费者道歉，股价双双下跌

百胜和麦当劳在中国爆出新的食品安全问题，其力争在中国市场重建声誉和业务的努力也受到打击。中国是这些公司最大的市场之一，2012年就曾爆出食品安全丑闻。

--中国食品：监管部门要求彻查快餐供应商上海福喜的问题食品

针对麦当劳和肯德基等多个快餐品牌的指定供应商上海福喜食品有限公司的违法违规行为，中国国家食品药品监督管理总局部署安排对该事件进行全面调查处理，要求对福喜食品立即采取控制措施。

--中国食品：星巴克称仅有一家供应商一款产品原料源于上海福喜，并已下架

卷入上海福喜涉嫌过期原料事件的外资食品巨头之一，星巴克中国周一稍晚表示，仅有一家供应商的一款产品中的鸡肉原料来源于福喜，目前已全部下架。

--香港新股：万洲国际IPO卷土重来，拟筹资20.53亿美元--消息

据一名知情人士周二对路透称，中国猪肉食品企业--万洲国际设定招股价，拟在香港首次公开发售（IPO）筹资20.53亿美元，8月5日在联交所挂牌上市。

--中国企业：小米发布最新版本智能手机小米4

中国智能手机生产商小米科技在周二的新品发布会上宣布其最新版本智能手机小米4的一些性能细节，其内存和电池容量领先于三星和HTC（宏达电）的旗舰安卓机型。

--中国个股：渤海租赁向空客采购70架A320系列飞机，提前布局飞机租赁