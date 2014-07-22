欧洲金融：小银行对单一解决机制(SRM)的出资额应相应较少--欧盟专家

路透法兰克福7月21日 - 路透获得的一份文件显示，欧盟专家提议采取折衷举措使得泛欧纾困援助更易被接受，小型银行应可豁免于对计划中的银行解决机制大举出资。

立法者在遭遇德国等国内小银行比例较高国家的反对后，为使550亿欧元规模的单一解决机制(Single Resolution Mechanism, SRM)更易被接受研究了多种方法。

专家小组称，负债低于3亿欧元以及资产不到10亿欧元的银行应仅需支付少量出资。

文件显示，银行出资额取决于该机构总负债减去自身资金和保额内存款。

欧盟执委会7月16日向银行、支付和保险专家组提议，引入一个分为六个类别的系统，将小银行对该基金的年度出资上限定于2,500至60,000欧元之间。

德国曾游说，所有资产不到5亿欧元的银行不必为该基金做贡献，而欧洲立法者则主张反对任何免除。