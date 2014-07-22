《Kemp专栏》阿根廷一边打债务官司，一边乐享页岩油开发热潮

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦7月21日 - 阿根廷违约债券的持有人及其支持者警告称，该国有可能被国际资本市场拒之门外，除非能找到办法，在7月30日最后期限之前解决所面临的法律问题。

几个月来，围绕阿根廷的消息主要就是在美国的债务诉讼。然而除了这些令人恼火的官司，这个国家还正处在一场石油开采盛宴中，国际大公司纷纷希望从这个国家丰厚的页岩油资源中大捞一票。

根据油田服务公司Baker Hughes的数据，6月阿根廷境内运转的油气钻井共计有107座，为1982年开始此项统计以来最高，较2012年初时翻了一倍多(表一)。

这些钻探设备多数用于开采石油而非天然气。2012年初以来新增开采活动多数为石油钻探。

表一： link.reuters.com/xyx42w

表二： link.reuters.com/baz42w

**中了大奖**

“由于岩石的关系，阿根廷的页岩油独一无二，浓度很高。就好比阿根廷在地质方面抽到了大奖，”雪佛龙一位发言人5月时对路透表示。

雪佛龙与阿根廷国有公司YPF成立了一家合资企业，共同开发Vaca Muerta地区的页岩油气资源。

“Vaca Muerta可能为雪佛龙的长期产出成长作出重要的贡献，”该公司在4月的一份新闻稿中强调。

在美国能源资料协会(EIA)2013年公布的全球页岩资源综合评估当中，阿根廷页岩气储量居全球第二(仅次于中国)，页岩油储量排名第四(前三名为俄罗斯、美国和中国)。

根据EIA报告，在技术上可开采的阿根廷页岩气和页岩油分别占全球总量的比重略高于10%和略低于10%。

业内认为，阿根廷的页岩油要比美国多，因而有跻身全球最大石油生产国的潜力。

几乎所有页岩油气都储藏在Vaca Muerta和Los Molles的页岩层。Neuquen盆地也由此名列全球前景最好的页岩资源开发地区，是北美以外最有可能获得开发的地区之一。

**政治风险**

虽然阿根廷页岩油开采的地质条件让人羡慕，但地面上对大规模开发的阻力却也令人生畏。

阿根廷的政治和经济历来不稳定，多次发生债务违约、货币贬值以及外国人资产被征收，这些都让投资者望而却步。就在不久前，该国对Repsol持有的YPF股权进行了国有化。

但回报也是巨大的，这让国际石油巨头们难以忽视；而且上至总统的阿根廷政要们也强烈意识到，外国资本和专业技术，对于开采这种可能成为国家资产的资源来说，是何等的重要。

未来几天，投资者仍将全神贯注于阿根廷债务问题的演变，看看这个国家究竟是向钉子户债权人妥协，还是会在美国法院判决的不利情况下想办法向接受债务重组的债权人进行偿付，否则就会违约。

金融时报报导称，债券专家把违约称作一场“灾难”，阿根廷会因此被挡在国际金融市场门外，国内经济也将一片混乱。

这样的断言几乎肯定是夸大其词。债权人说起违约后果来总是言之凿凿。世界上出现主权违约问题也不是一天两天了，并没有迹象显示违约国家在几年后受到严重惩罚。

从中长期来看，在Neuquen盆地的油气开发或者其它什么地方获得成功，对这个国家的前途要重要得多。