台湾汇市：台币早盘实质交投大致平稳，外资买卖皆有

路透台北7月22日 - 台币兑美元 周二实质交易大致持平上日。汇银人士表示，虽然韩元走强，不过台股 一度偏弱让台币走疲，但出口商卖盘压在30整数关卡附近，令台币走弱也相当有限。

交易员指出，随着台股回扬，台币也回至上日交易水位附近。至于盘初外商则是买卖皆有。

“上面压力大，但又下不去..先盘整再说。”一位当地银行交易员说。

本地时间1030韩元兑美元 成交1,023.9，上日收在1,026.8。台股则是扬升 0.3%报9,468.99点。

今日早盘台币主要交易区间在29.980-29.990，上日全日主要区间在29.957-29.985。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价略有加深，一个月远汇报价 暂报在29.951-29.965左右，上日纽约盘收在29.965。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.960-30.000

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