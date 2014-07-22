台湾汇市：台币早盘实质交投大致平稳，外资买卖皆有

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透台北7月22日 - 台币兑美元 周二实质交易大致持平上日。汇银人士表示，虽然韩元走强，不过台股 一度偏弱让台币走疲，但出口商卖盘压在30整数关卡附近，令台币走弱也相当有限。
交易员指出，随着台股回扬，台币也回至上日交易水位附近。至于盘初外商则是买卖皆有。
“上面压力大，但又下不去..先盘整再说。”一位当地银行交易员说。
本地时间1030韩元兑美元 成交1,023.9，上日收在1,026.8。台股则是扬升 0.3%报9,468.99点。
今日早盘台币主要交易区间在29.980-29.990，上日全日主要区间在29.957-29.985。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价略有加深，一个月远汇报价 暂报在29.951-29.965左右，上日纽约盘收在29.965。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.960-30.000
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