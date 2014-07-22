台湾债市：五年券殖利率走跌，银行测试持券信心

路透台北7月22日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周二早盘走跌。在国际地缘政治危机仍在，而本地对央行升息预期减缓的情况下，五年债由银行端带头偏多操作，但殖利率下行遇解套卖压，仍在区间内游走。

交易员指出，美国指标10年公债殖利率上日略有下行，但短债殖利率则反向走高，曲线趋平。然而本地市场对五年公债的定义稍有不同，认为五年期属中期债券，不必过早反应升息预期。加上上日央行一则新闻稿重新扞卫既有的低利率立场，也让市场消除近来央行或有可能提早升息的杂音，增添市场持券信心。

〞我认为五年券是受筹码影响，银行试试看能不能把殖利率带下来...但我不认为气氛已经转多。〞一位大型证券商交易员说。

交易商指出，五年债标售后银行持有的部位不小，在交投过程中有意测试殖利率能否下行。然而交易商多数被套牢，殖利率缓跌引来的解套卖压亦不小，可观察今日1.18%是否跌破。

美国长期公债价格周一上涨，中东动荡局势和马来西亚客机在乌克兰东部坠毁后地缘政治紧张局势升温令投资人谨慎，避险需求增加。指标10年期公债 价格升2/32，收益率报2.474%。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.175-1.195%

本地时间10:37时最新报价：

• 103/10期殖利率跌0.87基点报1.1868%。

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