韩国汇市：韩元兑美元盘中走升，因出口商出脱美元

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透首尔7月22日 - 韩国韩元兑美元 周二盘中上涨，为连续第二天走升，因当地出口商出脱美元。
0206 GMT，韩元/美元 报1,023.8，较周一国内收盘价1,026.8升0.29%；盘初一度触及1,023.6，为五个交易日来最强水准。
0206GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,023.8 1,026.8
日圆/韩元 10.0827/887 10.1238
韩国公债期货 * 107.01 106.96
韩国综合股价指数 2,023.99 2,018.50
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。