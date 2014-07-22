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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 10:49 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘中走升，因出口商出脱美元

路透首尔7月22日 - 韩国韩元兑美元 周二盘中上涨，为连续第二天走升，因当地出口商出脱美元。

0206 GMT，韩元/美元 报1,023.8，较周一国内收盘价1,026.8升0.29%；盘初一度触及1,023.6，为五个交易日来最强水准。

0206GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,023.8 1,026.8

日圆/韩元 10.0827/887 10.1238

韩国公债期货 * 107.01 106.96

韩国综合股价指数 2,023.99 2,018.50

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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