韩国股市：早盘小幅上涨，等待财长推出新增长预估与政策声明

路透首尔7月22日 - 韩国股市周二早盘小幅升高，韩国企划财政部长官崔炅焕预计本周将提出政府新的增长预估和政策举措。

0206GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.27%，报2,023.99点， 周一收报2,018.50点，技术图表暗示本周将表现强劲。

Shinhan Investment Corp的分析师Han Beom-ho称，“尽管降息可能性很大，但海外投资者仍买超韩股，虽然买超幅度温和。”

他并指出，“如果马航事件对韩国市场影响(仅)到这个程度，那么我们可以预期韩股在本周后半段将反弹。”

韩国财长周四将公布今年修正后的经济预估，还将出台旨在提振经济的政策措施。

邻近中午时外国投资者净买入630亿韩元的韩股，为连续第六日买超。而国内机构投资者净卖出480亿韩元韩股，限制涨幅。