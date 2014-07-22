韩国股市：早盘小幅上涨，等待财长推出新增长预估与政策声明

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透首尔7月22日 - 韩国股市周二早盘小幅升高，韩国企划财政部长官崔炅焕预计本周将提出政府新的增长预估和政策举措。
0206GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.27%，报2,023.99点， 周一收报2,018.50点，技术图表暗示本周将表现强劲。
Shinhan Investment Corp的分析师Han Beom-ho称，“尽管降息可能性很大，但海外投资者仍买超韩股，虽然买超幅度温和。”
他并指出，“如果马航事件对韩国市场影响(仅)到这个程度，那么我们可以预期韩股在本周后半段将反弹。”
韩国财长周四将公布今年修正后的经济预估，还将出台旨在提振经济的政策措施。
邻近中午时外国投资者净买入630亿韩元的韩股，为连续第六日买超。而国内机构投资者净卖出480亿韩元韩股，限制涨幅。
全球第二大记忆体芯片生产商--SK海力士 跌0.6%。(完)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。