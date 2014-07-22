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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 10:55 BJT

日本债市：公债收益率小升，投资者准备迎接新债供应

路透东京7月22日 - 较长期日本公债收益率周二小升，因市场准备迎接新供应的超长债。

日股反弹也略微推升公债收益率。

财务省周三将标售1.2万亿日圆(118亿美元)20年期公债。

公债市场价格跌势有限，因乌克兰和加沙地区的紧张局势推动避险买盘，支撑美国公债。

日经指数 早盘收升近1%，出口股领涨，因日圆走疲。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.060%

五年期公债 0.000% +0.0 0.150%

10年期公债 0.540% +0.5 0.535%

20年期公债 1.405% +1.0 1.395%

30年期公债 1.670% +1.0 1.660%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.82 -0.01 145.83

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 王洋)
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