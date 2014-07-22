日本债市：公债收益率小升，投资者准备迎接新债供应

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透东京7月22日 - 较长期日本公债收益率周二小升，因市场准备迎接新供应的超长债。
日股反弹也略微推升公债收益率。
财务省周三将标售1.2万亿日圆(118亿美元)20年期公债。
公债市场价格跌势有限，因乌克兰和加沙地区的紧张局势推动避险买盘，支撑美国公债。
日经指数 早盘收升近1%，出口股领涨，因日圆走疲。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.060%
五年期公债 0.000% +0.0 0.150%
10年期公债 0.540% +0.5 0.535%
20年期公债 1.405% +1.0 1.395%
30年期公债 1.670% +1.0 1.660%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.82 -0.01 145.83
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 王洋)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。