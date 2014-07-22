韩国经济：总统朴槿惠敦促内阁重振经济活力

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透首尔7月22日 - 韩国总统朴槿惠周二对内阁成员表示，目前韩国最紧迫的任务是恢复经济活力，并敦促他们专注于创造就业和房地产市场正常化。
“我们不能造成将会输掉未来10年、20年的局面，”朴槿惠在青瓦台举行的例行内阁会议上表示。
韩国企划财政部将在周四公布修订后的经济预估和刺激经济的政策措施。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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