韩国经济：总统朴槿惠敦促内阁重振经济活力

路透首尔7月22日 - 韩国总统朴槿惠周二对内阁成员表示，目前韩国最紧迫的任务是恢复经济活力，并敦促他们专注于创造就业和房地产市场正常化。

“我们不能造成将会输掉未来10年、20年的局面，”朴槿惠在青瓦台举行的例行内阁会议上表示。