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货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 11:15 BJT

韩国经济：总统朴槿惠敦促内阁重振经济活力

路透首尔7月22日 - 韩国总统朴槿惠周二对内阁成员表示，目前韩国最紧迫的任务是恢复经济活力，并敦促他们专注于创造就业和房地产市场正常化。

“我们不能造成将会输掉未来10年、20年的局面，”朴槿惠在青瓦台举行的例行内阁会议上表示。

韩国企划财政部将在周四公布修订后的经济预估和刺激经济的政策措施。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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