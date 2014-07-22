《汇市简讯》美元指数在80.50附近密集交投，技术指标有利

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
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* 周末在亚洲市场形成小十字星，在80.50附近密集交投
* 五日、10日和20日移动均线均上行，波林格区间扩大，技术面整体有利
* 目标指向6月高点81.02，但收盘前受到20日波林格区间上缘线切入位80.69的限制
* 昨日交投区间80.42/80.59高端和低端分别为支撑位/阻力位
* 今日晚间出炉的美国CPI数据构成风险
* 技术图表：Chart: link.reuters.com/kuz42w(完)
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