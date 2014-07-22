版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 11:02 BJT

《汇市简讯》美元指数在80.50附近密集交投，技术指标有利

0247GMT

* 周末在亚洲市场形成小十字星，在80.50附近密集交投

* 五日、10日和20日移动均线均上行，波林格区间扩大，技术面整体有利

* 目标指向6月高点81.02，但收盘前受到20日波林格区间上缘线切入位80.69的限制

* 昨日交投区间80.42/80.59高端和低端分别为支撑位/阻力位

* 今日晚间出炉的美国CPI数据构成风险

* 技术图表：Chart: link.reuters.com/kuz42w(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐