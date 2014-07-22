主要国家经济指标预测--7月23日****

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月23日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +3.1% +2.9% 央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.7% +2.7% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.6% 0645 法国企业景气指数 7月 98 98 0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 6月初值 -- 顺差24.5 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 7月 0-9-0 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 7月 正16 正4 1100 美国抵押贷款市场指数 7月18日当周 -- 341.1 再融资指数 -- 1,327.4 1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.6% +1.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.7% 1400 欧元区消费者信心指数 7月 负7.50 负7.40 2100 新西兰央行利率决议 3.5% 3.25% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 41.0 43.2 出口(亿新西兰元) 42.8 46.0 贸易收支(亿新西兰元) 6月 顺差1.5 顺差2.85 截至6月的一年 顺差11.5 顺差13.7 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.7% +0.9% (较上年同期) +3.6% +3.9% 2350 日本出口(较上年同期) 6月 +1.0% -2.7% 进口(较上年同期) +8.4% -3.6% 贸易收支(亿日圆) 逆差6,429 逆差9,090 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月22日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 顺差13.77 -- 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 95.06 -- 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 118.36 -- 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 正2 正8 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月19日当周 -0.4% -- 1230 美国经季节调整消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.3% 未经季节调整CPI (较上年同期) +2.1% +2.1% 扣除食品和能源经季节调整CPI(较前月) +0.1% +0.2% 扣除食品和能源未经季节调整CPI(较上年同期) +1.9% +2.0% 实质所得 持平 持平 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月19日当周 +3.7% -- 1300 美国房价(较前月) 5月 +0.4% -- (较上年同期) +5.5% -- 美国房价指数 212.4 -- 1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 504 497 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 7月 正7 -- 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 6月 +0.2% -- (完)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha