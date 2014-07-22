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亚洲 | 2014年 7月 23日 星期三 07:11 BJT

****主要国家经济指标预测--7月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段      预估值      前值     
    7月23日(三)
    0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)             第二季       +0.6%      +0.6%
                            (较上年同期)                          +3.1%      +2.9%
               央行CPI加权中值(较前季)                            +0.6%      +0.6%
                              (较上年同期)                        +2.7%      +2.7%
               央行CPI截尾均值(较前季)                            +0.6%      +0.5%
                              (较上年同期)                        +2.7%      +2.6%
    0645  法国企业景气指数                            7月            98         98
    0800  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            6月初值         --    顺差24.5
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果         7月         0-9-0      0-9-0
　　                                                         (升息-维持利率不变-降息)
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值               7月          正16        正4
    1100  美国抵押贷款市场指数                    7月18日当周       --       341.1
              再融资指数                                            --     1,327.4
    1230  加拿大零售销售(较前月)                      5月         +0.6%      +1.1%
                扣除汽车的零售销售(较前月)                        +0.3%      +0.7%
    1400  欧元区消费者信心指数                        7月        负7.50     负7.40
    2100  新西兰央行利率决议                                       3.5%      3.25%
    2245  新西兰进口(亿新西兰元)                      6月          41.0       43.2
               出口(亿新西兰元)                                    42.8       46.0
               贸易收支(亿新西兰元)                   6月       顺差1.5   顺差2.85
                                                 截至6月的一年 顺差11.5   顺差13.7
    2300  韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第二季初值     +0.7%      +0.9%
                               (较上年同期)                       +3.6%      +3.9%
    2350  日本出口(较上年同期)                         6月        +1.0%      -2.7%
              进口(较上年同期)                                    +8.4%      -3.6%
              贸易收支(亿日圆)                                逆差6,429  逆差9,090
      
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     　 现值      预估值
    7月22日(二)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            6月   顺差13.77       --    
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                6月       95.06       --    
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      118.36       --    
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 7月         正2       正8    
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             7月19日当周   -0.4%       --    
    1230  美国经季节调整消费者物价指数(CPI)(较前月)       6月       +0.3%     +0.3%   
              未经季节调整CPI 　　　　 (较上年同期)                 +2.1%     +2.1%   
              扣除食品和能源经季节调整CPI(较前月)                   +0.1%     +0.2%   
              扣除食品和能源未经季节调整CPI(较上年同期)             +1.9%     +2.0%   
              实质所得                                               持平      持平   
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           7月19日当周   +3.7%       --    
    1300  美国房价(较前月)                                5月       +0.4%       --    
                  (较上年同期)                                      +5.5%       --    
          美国房价指数                                              212.4       --    
    1400  美国成屋销售年率(万户)                          6月         504       497   
    1400  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数            7月         正7       --    
    1530  美国克利夫兰联邦储备银行CPI                     6月       +0.2%       --  
    (完)
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