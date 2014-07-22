中国个股：KKR入股青岛海尔10%股权交易完成，出资额达32.8亿元

路透上海7月22日 - 中国知名白色家电生产商--青岛海尔股份有限公司 周二公告称，其定向增发计划已完成，美国私募股权投资公司KKR & Co LP 子公司以32.8亿元人民币，独家认购全部增发股份，占扩大后股本的10%。

KKR卢森堡公司以每股10.83元认购3亿299.3万股份。发行后，KKR卢森堡公司成为青岛海尔第三大股东，前两大股东为海尔电器国际股份公司和海尔集团，两者合计持有38.47%股份，仍掌握公司控制权。

青岛海尔表示，虽然增发筹资会令公司每股收益等指标下降，但筹资后公司流动资金增加，能够满足生产经营的资金需求，并将有力推动已建项目、并购项目的迅速实施。同时，公司将与KKR在战略定位、物联网智慧家电、激励制度和绩效考核机制、资本市场和资本结构优化与资金运用、海外业务及并购，以及潜在的运营提升等领域进行一系列战略合作。

公司称，通过整合KKR集团的全球资源和投后管理能力，将提升海尔在新产品开发、销售渠道管理和提升、品牌管理、市场推广、采购/费用、生产创新等环节的竞争力，提升盈利能力。

去年10月，KKR宣布拟入股青岛海尔10%股权，但未宣布出资额。中金公司担任此次增发筹资的主承销商。

青岛海尔主要生产冰箱冰柜、空调、小家电等，而其控股的海尔电器集团 生产洗衣机、热水器等产品。