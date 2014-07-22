路透基点：中兴通讯4.5亿美元贷款案已有八家银行参贷--TRLPC

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透香港7月22日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，香港上市公司中兴通讯的4.5亿美元四年期子弹式贷款案已经吸引到八家银行参贷。
中银香港(承贷1.255亿美元)、法国东方汇理银行香港分行(承贷7,500万美元)、法国巴黎银行香港分行(承贷6,000万美元)和法国兴业银行香港分行(承贷5,000万美元)担任牵头行兼簿记行。
牵头行中国建设银行(亚洲)和上海浦东发展银行香港分行各自承贷6,000万和3,000万美元。
安排行彰化银行新加坡分行、第一银行香港分行、台湾土地银行香港分行和台湾合作金库香港分行分别承贷1,000万美元。
高级经理行玉山银行香港分行和华南银行香港分行各承贷500万和450万美元。
签约已在7月18日举行。
一如此前报导，该笔融资将通过中兴通讯(香港)有限公司借入，由中兴通讯担保。中银香港担任额度代理行。
综合收益为265基点，前端费为160基点，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点。
资金将用于一般运营资本、资本支出和对一笔4.5亿美元贷款再融资。2011年7月借入的这笔4.5亿美元三年期贷款，是一笔9亿美元旧贷款的一部分，旧贷款中还包括4.5亿美元五年期定期贷款部分。其中的三年期贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码160个基点，五年期贷款利率为加码195个基点。
中兴通讯总部设在深圳，全球第七大智能手机制造商，是中国第二大电信设备生产商。(完) (编译 洪曦; 审校 白云)
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