路透基点：中兴通讯4.5亿美元贷款案已有八家银行参贷--TRLPC

综合收益为265基点，前端费为160基点，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点。

资金将用于一般运营资本、资本支出和对一笔4.5亿美元贷款再融资。2011年7月借入的这笔4.5亿美元三年期贷款，是一笔9亿美元旧贷款的一部分，旧贷款中还包括4.5亿美元五年期定期贷款部分。其中的三年期贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码160个基点，五年期贷款利率为加码195个基点。