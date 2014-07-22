台湾股市：盘中上扬，油电燃气和电子零组件类股表现优异

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透台北7月22日 - 台湾股市周二盘中上扬0.39%，与亚洲其他股市走势一致，鉴于美国企业财报结果好于均值，投资人对持续的乌克兰危机和加萨冲突基本上反应平淡。
0234 GMT，台湾加权股价指数 上涨36.36点，报9,477.33点。该指数上日收高0.43%。
油电燃气类指数 和电子零组件类指数 表现优异，分别上涨1%和1.12%。
汽车类指数 亦升1.07%。
电子类指数 涨0.46%，金融保险类指数 近持平。
季度获利优于预期的美国企业数高于过去均值，提振了投资者信心。(完)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。