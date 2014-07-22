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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 11:20 BJT

台湾股市：盘中上扬，油电燃气和电子零组件类股表现优异

路透台北7月22日 - 台湾股市周二盘中上扬0.39%，与亚洲其他股市走势一致，鉴于美国企业财报结果好于均值，投资人对持续的乌克兰危机和加萨冲突基本上反应平淡。

0234 GMT，台湾加权股价指数 上涨36.36点，报9,477.33点。该指数上日收高0.43%。

油电燃气类指数 和电子零组件类指数 表现优异，分别上涨1%和1.12%。

汽车类指数 亦升1.07%。

电子类指数 涨0.46%，金融保险类指数 近持平。

季度获利优于预期的美国企业数高于过去均值，提振了投资者信心。(完)
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