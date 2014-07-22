中国企业：越秀企业发行2亿美元五年期可交换债券，票面利息1.5%

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透香港7月22日 - 广州市政府旗下的越秀企业（集团）有限公司周二宣布，成功发行2亿美元五年期以所持越秀交通 股票为换股标的的可交换债券，票面利息为1.5%。
越企的声明称，是次发行获得投资者超过两倍的认购额。初步交换价为每股越秀交通股份5.632港元，较其周一收盘价5.12港元溢价10%。
越企表示，此次发行可交换债券是集团新的融资方式，通过发行可交换债券，可利用旗下上市公司的股票资源进行低成本融资，长远可提高越秀交通的流通量，活跃股票交投情况。
若债券获悉数交换为越秀交通股份，越秀企业于越秀交通的持股量将由现时的60.65%降至44.20%。
除越秀交通外，越秀企业还持有越秀地产 、创兴银行 和越秀房托基金 等上市公司股权。
此次交易由香港上海滙丰银行、摩根大通及野村国际（香港）担任联席主承销商。
越秀交通周二早盘尾段跌1.56%，报5.04港元。恒生指数 则升1.16%。（完） (发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/曾祥进)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。