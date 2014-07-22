中国企业：越秀企业发行2亿美元五年期可交换债券，票面利息1.5%

路透香港7月22日 - 广州市政府旗下的越秀企业（集团）有限公司周二宣布，成功发行2亿美元五年期以所持越秀交通 股票为换股标的的可交换债券，票面利息为1.5%。

越企的声明称，是次发行获得投资者超过两倍的认购额。初步交换价为每股越秀交通股份5.632港元，较其周一收盘价5.12港元溢价10%。

越企表示，此次发行可交换债券是集团新的融资方式，通过发行可交换债券，可利用旗下上市公司的股票资源进行低成本融资，长远可提高越秀交通的流通量，活跃股票交投情况。

若债券获悉数交换为越秀交通股份，越秀企业于越秀交通的持股量将由现时的60.65%降至44.20%。

除越秀交通外，越秀企业还持有越秀地产 、创兴银行 和越秀房托基金 等上市公司股权。

此次交易由香港上海滙丰银行、摩根大通及野村国际（香港）担任联席主承销商。