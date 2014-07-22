台湾债市：RP利率稳在区间，但寿险及投信资金不均

路透台北7月22日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二维持在既有区间内。交易员表示，市场资金供应仍然充足，银行端供应不少，但是寿险及投信的资金不均情况时有所闻，部分证券商对月底情势仍然谨慎以对。

市场人士指出，在6月底最紧俏的市况过后，7月初市况虽然回稳，但过去资金一向充沛的寿险业，传出部分业者配置较高收益的国际债及其他公司债产品，缓步减少停泊在货币市场的闲置资金，也将部分投入货币型基金的余钱赎回，本月起资金回流的情况不如过往宽松顺畅。

〞我们现在对月底很谨慎，因为寿险的钱看起来是慢慢走了。〞一和寿险业往来频繁的大型证券商交易员说。

另一证券商交易员亦指出，受到寿险赎回资金的影响，部分投信对月底情势亦趋于保守，多数不愿跨月承作。但因银行端供应仍然充足，部分钱多的寿险业者也能提供跨月资金，市场没有太大的紧缩，利率亦十分平稳。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。