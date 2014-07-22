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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 11:30 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元在澳洲央行总裁讲话后反弹，但上档料受限

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* 澳洲央行总裁史蒂文斯在讲话中未提及澳元汇率，此后澳元反弹15个跳动点

* 澳元/新西兰元上周攀升超过1.5%，所以在下一个数据出炉前可能呈现整理走势

* 波林格区间指标为中性，动能指标，五日、10日和20日移动均线指标彼此交叉

* 暗示该货币对将在1.0830/40下方盘整，此为6月/7月跌势的50%回档位以及波林格区间上缘线所在

* 相关图表：link.reuters.com/puz42w(完)

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